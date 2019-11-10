هجوم الجزيرة «خارج الصندوق»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أكدت مباراة الجزيرة والشارقة أن هجوم الجزيرة مازال «خارج الصندوق» حيث غاب عن التهديف في هذه المباراة مجدداً بعد غيابه أيضاً عن هز الشباك في مباراة العين وأيضاً شباب الأهلي، والفرق الثلاثة هي الأبرز في صراع الصدارة وبطبيعة الحال فلا يوجد مهاجم واحد من «فخر أبوظبي» ضمن قائمة «التوب10» للهدافين، رغم أن هجوم الفريق وخصوصاً علي مبخوت كان دائماً بين «التوب10» في المواسم الماضية، كما أثر غياب البرازيلي كينو للإصابة سلباً على المنظومة الهجومية التي يشارك فيها باتنا، والشاب زايد العامري، والأول لم يسجل هدفاً واحداً خلال 7 جولات، والثاني له هدف وحيد.

ويتحمل جزءاً من مسؤولية عدم تسجيل الأهداف أيضا، صناع اللعب، «عموري» وخلفان مبارك، وعبدالله رمضان، ووثولاني سيريرو، والمدهش أنهم دوليون، ومن نخبة اللاعبين، لكن التجانس بين هذه المجموعة والخط الأمامي ليس بالقدر المطلوب.وفسر المدير الفني مارسيل كايزر هذه الظاهرة بالأخطاء التي ترتكب في التدريبات، وافتقاد الفريق اللمسة الأخيرة في المباريات حيث يصنع الفريق الفرص ويصعب عليه التسجيل.