«خلطة كرونو» تقرّب النصر من «ثلاثي القمّـة»

المصدر: دبي-عدنان الغــربي

واصل النصر تألقه في دوري الخليج العربي، بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي في الجولة السابعة، التي تغلب فيها على اتحاد كلباء بثنائية، تحت قيادة مدربه الجديد الكرواتي كرونوسلاف، الذي استطاع في وقت وجيز، نقل فلسفته الكروية إلى لاعبيه، وزرع في اللاعبين روحاً قتالية عالية، تطيح بمنافسيه واحداً تلو الآخر.

وبنهاية الجولات الثلاث الأولى للدوري، وبعد فترة الفراغ التي مر بها الفريق، لم يكن أكثر المتفائلين يعتقد أن النصر بإمكانه العودة بهذا الشكل، والقفز من المركز قبل الأخيرة إلى المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن العين «الثالث». ما حققه العميد في الجولات الأربع الماضية، يعود فيه الفضل بدرجة أولى إلى «الخلطة السحرية» لمدربه الكرواتي، الذي ظهرت لمسته على الفريق بشكل واضح، حيث نجح في تحويل بعض اللاعبين إلى مصدر قوة، بعد أن كان الجمهور يطالب بتغييرهم .

ومن أبرز ما ميّز النصر آخر 4 جولات، هي الروح العالية، ونجاح كرونو في زرع روح قوية في اللاعبين دون استثناء، بالاستفادة من قدرته الكبيرة على التحفيز، ودفعهم إلى إخراج أفضل ما لديهم. وخلال المباريات لا يتوقف كرونو في إعطاء التعليمات طيلة الـ 90 دقيقة، ويوجه لاعبيه للتحرّك من هنا وهناك، لتحقيق الانتشار الجيد فوق أرضية الملعب، وغلق المساحات، ففي المباراة الأخيرة، تقدم فريقه على كلباء بالهدف الثاني منذ الدقيقة الـ 60، ولكنه استمر في تحفيز لاعبيه، وحثهم على مواصلة الضغط والأداء الهجومي للحفاظ على النتيجة.

وأثبت كرونو أنه مدرب يجيد قراءة الفريق المنافس بشكل كبير، وقدرة عالية على وضع الخطط التكتيكية التي تتماشى مع مفاتيح لعب فريقه، بجانب اللعب بطريقة متوازنة ومنظمة، وهو أمر افتقده النصر بداية الموسم.

وما أصبح يميز النص هو التركيز على اللعب الجماعي، حيث يسهم الجميع في بناء الهجمة، ولم يعد التسجيل يقتصر على الإسباني نيغريدو، الذي يتحول أحياناً إلى صانع لعب، أو حتى مدافعاً، وفي المباراة الأخيرة، نجح التشيلي بافيز في افتتاح التسجيل، وكان قريباً من التسجيل في أكثر من مرة.

سلسلة إيجابية

وبالإضافة إلى النقلة النوعية التي أحدثها كرونو على مستوى الأداء الهجومي، لم تهتز شباك الفريق تحت قيادته، إلا في مناسبة واحدة فقط، في 4 مباريات . ويحسب للمدرب الكرواتي، أنه أعاد السلسلة الإيجابية للنصر «4 انتصارات متتالية» ، بعد 18 شهراً، حيث تعود آخر مرة حقق فيها الفريق مثل هذه النتائج، إلى الفترة بين 29 يناير و16 مارس 2018، تحت قيادة الصربي يوفانوفيتش، الذي نجح في تحقيق 6 انتصارات متتالية، بعد إقالة المدرب الإيطالي براندلي.