الخسارة الثالثة على التوالي لا تستفز جماهير الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

رغم تلقي الظفرة للخسارة الثالثة على التوالي في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وجاءت أمام شباب الأهلي ضمن الجولة السابعة بهدف عبد الله النقبي، لكن النتيجة لم تستفز أو تغضب جمهور النادي، الذي خرج راضياً عن مردود فريقه، ومتحسراً في الوقت نفسه على ضياع النقاط، ووجد عدد من الجماهير العذر للاعبين في ظل الإصابات، التي اجتاحت الفريق مؤخراً، وأدت إلى غياب 5 عناصر أساسية عن اللقاء بقيادة محمد سيف وسلطان السويدي وخالد باوزير وعبد الرحمن يوسف بجانب عصام العدوة.

وبرز رضا الجماهير على الفريق، قياساً بالمردود الذي قدمه اللاعبون في كل الجولات الماضية وخاصة أمام شباب الأهلي، حيث كان الظفرة الأكثر هجوماً والأوفر فرصاً دون أن يوفق في هز شباك ماجد ناصر.

وكان الفريق تعرض للخسارة أمام الوصل والوحدة ثم شباب الأهلي، ما أدى إلى تراجع ترتيب الفريق للمركز 11، رغم أنه بدأ موسمه بشكل جيد وحصد 7 نقاط في 3 جولات فقط.

وفي المقابل فإن المدرب الصربي فوك رازوفيتش خرج سعيداً بمستوى فريقه وظهر ثابتاً في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء راضياً عن مردود اللاعبين، ومؤكداً مقدرة فريقه على العودة للانتصارات وسط دعم كبير من الإدارة.