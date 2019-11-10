«الأبيض» يتوَّج ببرونزية «شاطئية القارات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توِّج منتخبنا الوطني ببرونزية كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، بفوزه، أمس، على نظيره الروسي 2 - 1 ، وهي المرة الثالثة التي يحرز فيها «الأبيض» المركز الثالث بعد عـامي 2012 و2013، سجل هدفي منتخبنا وليد بشر.

وحقق منتخب إيران لقب البطولة للمرة الثالثة بتغلّبه على إسبانيا 6 - 3، في النهائي وجاء المنتخب الياباني «خامساً» بفوزه على مصر «السادس» 7-2، واحتلت إيطاليا المركز السابع والمكسيك المركز الأخير.

وقام مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بتتويج الأبطال، بحضور سعيد حارب أمين عام المجلس ،فيما توج مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة منتخبنا بالبرونزية عقب مباراته مع روسيا.