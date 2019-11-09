زعيمان يدعمان بعضهما

المصدر: العين-طلحة عبدالله

أثارت تغريدة لنادي العين على حسابه الخاص عبر خلالها بالتوفيق لنادي الهلال السعودي في مباراته الليلة ضد اواروا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، المشاعر الطيبة بين جماهير الناديين الكبيرين في الخليج العربي

وأشعلت موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتبادل عبارات الثناء والمديح، وفي دقائق معدودة اعيدت التغريدة البنفسجية عشرات المئات، ورد عليها أكثر من ألف مغرد هلالي وعيناوي، ووضعت تحتها آلاف القلوب الزرقاء والبنفسجية.

وعبرت الجماهير الهلالية عن شكرها وتقديرها لنادي العين، وجماهير الكرة في دار زايد الخير، وأكدوا أن العين والهلال عينان في رأس واحدة، وزعيمان يدعمان بعضهما.

ويواجه الهلال السعودي مساء اليوم تحدى آسيوي جديد عندما يستضيف على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالرياض فريق نادي أوراروا ريد ديناموز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم وهو يأمل في تحقيق فوز يضمن له مواجهة مريحة في جولة الإياب باليابان.