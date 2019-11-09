قمة الجمال بين الوحدة والوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

رغم الأداء الجميل والفواصل الممتعة، التي شهدتها قمة الوحدة وضيفه الوصل في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إلا أن نتيجة التعادل 2/2 التي آلت إليها المباراة، مثلت خسارة حقيقية لكلا الفريقين اللذين لم يطرأ أي تغير إيجابي على مركزيهما في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة نتيجة ذلك التعادل الخاسر، بل على العكس، الوصل تراجع تاسعاً، بعدما كان سابعاً في الجولة الماضية، فيما «حافظ» الوحدة على مركزة السادس، وهي محصلة لا تعتبر تطوراً إيجابياً لأي منهما في حسابات كرة القدم.

حقائق رقمية

وأسفرت قمة الوحدة والوصل عن حقائق رقمية عدة، منها، إشهار البطاقة الصفراء 5 مرات، 3 على الوحدة و2 على الوصل، وغياب البطاقة الحمراء عن المباراة، وارتكاب 24 خطأ على الوحدة مقابل 11 خطأ على الوصل، واحتساب 13 ركنية، 3 للوحدة و10 لمصلحة الوصل، و1005 لمسات للوحدة مقابل 744 للوصل، و323 تمريرات للوحدة، و218 لمصلحة الوصل، و59.3% نسبة استحواذ الوحدة مقابل 40.7% للوصل، و4872 الحضور الجماهيري.

مسار المباراة

الحاي جمعة النجم السابق لفريق الوحدة، شدد على أن الأخطاء الفردية من كلا الفريقين، حددت وبدرجة كبيرة، مسار المباراة ورسمت نتيجتها النهائية، لافتاً إلى أن فريقه غالباً ما يعاني من تلك الأخطاء ليس في مباراة الوصل فحسب، بل في معظم مبارياته في الدوري، منوهاً بأن العنابي كثيراً ما يتلقى أهدافاً من كرات ثابتة، معللاً ذلك بعدم التمركز الصحيح، وضعف المراقبة الفردية لأهم عناصر الفريق المنافس.

معاناة الوحدة

وأشار جمعة إلى أن الأخطاء الفردية التي كثيراً ما يعاني منها فريق الوحدة لا تقتصر على خط الدفاع فحسب، بل تشمل الهجوم، مشدداً على أن خطأ واحداً قد يضيع جهد فريق كاملاً، داعياً إلى حتمية استثمار فترة توقف الدوري للعمل بقوة على معالجة تلك الهفوة الواضحة في لعب فريق الوحدة، مشيراً إلى أن الفريقين قدما مباراة جيدة المستوى، لكنها لم ترتق إلى الصورة الذهنية التي يحتفظ بها الشارع الكروي عن مباريات الوحدة والوصل التي غالباً ما تكون مسرحاً للندية والإثارة والقوية وغزارة الأهداف.

سجال كروي

وشدد جمعة على أن شخصية كلا الفريقين لم تظهر بصورة جلية طوال المباراة، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع أن تشهد المباراة قدراً عالياً من السجال الكروي القوي بين الطرفين، إلا أن ذلك لم يتحقق بالشكل والمضمون المطلوبين، منوهاً بأن النتيجة تعد خسارة للوحدة باعتبار المباراة أقيمت على ملعبه وبين جماهيره.

قوية وجميلة

فاروق عبدالرحمن النجم السابق لفريق الوصل، أبدى ارتياحه لمستوى المباراة، واصفاً إياها بالقوية والجميلة من كلا الفريقين، مشدداً على أن الوصل كان الأقرب إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لولا إضاعة محترفه البرازيلي سواريز فرصة سانحة جداً لتسجيل هدف الفوز، لافتاً إلى أن الإمبراطور ظهر بصورة فنية طيبة، وواصل تقديم مستويات مقنعة في مبارياته الثلاث الأخيرة.

استعادة الثقة

وشدد عبدالرحمن على أن الوصل استعاد جزءاً كبيراً من الثقة بالنفس، ونجح بتجاوز كبوة وعثرة الجولات الأولى، منوهاً بأن الأمل ما زال كبيراً في أن يحتل الوصل مكانه المتناسب في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، مشيراً إلى أن الوحدة تمكن من استعادة زمام المبادرة في المباراة بفضل التغييرات التي أجراها مدربه، خصوصاً مع دخول خليل إبراهيم الذي نجح بإدراك التعادل للعنابي.

إصلاح الثغرات

وأشاد عبدالرحمن بتألق عدد من نجوم فريق الوصل، خصوصاً علي صالح الذي أظهر كفاءة عالية ومهارة كبيرة، إلى جانب زميله علي سالمين، لافتاً إلى أن الإمبراطور ظهر أكثر تنظيمياً بشكل عام، متوقعاً أن يواصل الوصل تقديم ذات المستوى في المباريات المقبلة، مستغلاً فترة توقف الدوري لإصلاح بعض الثغرات.