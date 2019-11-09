السماوي يحرج الزعيم ويعرقل طريقه نحو الصدارة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أحرج السماوي ضيفه الزعيم بنتيجة التعادل السلبي أمامه في لقاء الفريقين مساء أول من أمس ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، ليعرقل طريقه نحو صدارة جدول الترتيب، ويصبح العين في الترتيب الثالث برصيد 14 نقطة، والسماوي برصيد 7 نقاط.

ولم يستفد الزعيم من النقص العددي في صفوف منافسه الذي نال لاعبه جواو فيكتور البطاقة الحمراء .

وقياساً بظروف اللقاء فإن الألماني شايفر مدرب السماوي لم يظهر انزعاجاً من النتيجة مؤكداً أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة. وأكد شايفر عدم وجود خلافات شخصية له مع «قضاة الملاعب»، على خلفية الانتقادات المستمرة التي ظل يوجهها لهم وقال: أحترم «قضاة الملاعب» ولاتوجد لدي مشكلة شخصية معهم، وأحرص على مصافحتهم دائما بعد المباريات، بالنسبة لنيلي إنذاراً لم يكن بسبب الاحتجاج ولكن كنت في لحظة حماس وخرجت عن المنطقة المخصصة للمدرب. بدوره قال البلجيكي باتريك فريدرك مساعد مدرب العين، إن فريقه قدم مستوى جيداً ولكنه لم ينجح في هز الشباك.