شباب الأهلي يحسم موقعة الظفرة في 18 ثانية

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

نجح شباب الأهلي في العودة بثلاث نقاط من معقل الظفرة عندما حسم نتيجة مباراته التي جمعته أمامه مساء أمس الأول في الجولة السابعة من الدوري، في الثانية 18 من بداية اللقاء والتي شهدت هدف اللقاء الوحيد عن طريق عبد الله النقبي الذي أصبح صاحب أسرع هدف في الدوري.

غياب

واكتفى شباب الأهلي بالهدف الذي أحرزه طوال شوطي اللعب، دون أن يقدم المستوى الذي يتناسب مع اسمه وطموحه في التتويج باللقب، وعلى الرغم من أن الظفرة عانى من غياب 5 عناصر أساسية في تشكيلته لكنه قدم مباراة جيدة وشن العديد من الهجمات على مرمى منافسه لينال بسببها 10 ركنيات مقابل ركنية واحدة للفائز.

واعترف الأرجنتيني رودلفو اروابارينا بأن فريقه ارتكب الأخطاء في اللقاء، كاشفاً أسباب تراجع الأداء خلال المؤتمر الصحفي التحليلي وقال: أعتدنا أن ننتقد أنفسنا عند الفوز والخسارة وأن نعترف بالسلبيات حتى نتمكن من التصحيح والمضي قدماً إلى الأمام.

وأضاف: الفوز على الظفرة بالتأكيد جيد جدا ومنحنا 3 نقاط مهمة من ملعب صعب لأن المنافس يكون خصماً قوياً على ملعبه أمام كل الفرق، لكننا لم نقدم المستوى المتميز الذي توقعناه، هنالك عدة أسباب منها أننا لم نلعب بشراسة، ولم نسيطر على الكرة بشكل جيد، وتركنا ضغطاً كبيراً على الدفاع الذي نجح في أداء مهمته، وأكد المدرب الأرجنتيني أن الموسم مازال طويلاً وأن فريقه قادر على معالجة كل سلبياته والعودة إلى التألق.

الخسارة الثالثة

وعلى الجانب الآخر، قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة إنه فخور بالمستوى الذي قدمه فريقه، وأن الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري لاتزعجه لأنه على ثقة بأن لاعبيه يمتلكون المقدرة على العودة للإنتصارات.

وأضاف رازوفيتش: مستوانا كان جيداً في المباراة لكن النتيجة سيئة، وهذا يحدث كثيراً في كرة القدم، أنا راض عن مردود كل لاعب، فقط علينا التركيز أكثر حتى نعود في المباريات المقبلة للتعويض.

وعلق مدرب الظفرة على الغيابات المفاجئة في التشكيلة للاعبين خالد باوزير وعبد الرحمن يوسف وعصام العدوة، مبيناً أن باوزير ويوسف تجاوزا الإصابة ولكنه لم يشأ أن يجازف بإشراكهما حتى يطمئن تماماً على جاهزيتهما، وأضاف: أما عصام العدوة فقد انضم إلى الفريق مع بداية الموسم ولم يشارك معنا في الإعداد وهذا اثر على جاهزيته الفنية ورأينا انه يحتاج إلى المزيد من الإعداد حتى يعود إلى التشكيلة من جديد.

وأكد فوك رازوفيتش أنه غير قلق نهائياً على فريقه ويدرك أنه سيعود أكثر قوة للانتصارات وقال: الخسارة محزنة بالتأكيد والغياب عن معانقة الانتصارات لثلاث مباريات ليس أمراً جيداً ولكن الجيد أننا لم نفقد الثقة بأنفسنا ونعلم أن لدينا الكثير الذي يمكن أن نقدمه، وسنضاعف مجهودنا في الفترة المقبلة حتى نحقق الانتصارات.