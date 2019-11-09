النصر يستعيد «السلسلة الإيجابية» بعد 18 شهراً

المصدر: دبي-عدنان الغـربي

استعاد النصر السلسلة الإيجابية بتحقيقه 4 انتصارات متتالية بعد 18 شهرا، حيث تعود آخر مرة حقق فيها مثل هذه السلسلة الإيجابية إلى الفترة بين 29 يناير و16 مارس 2018 تحت قيادة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش الذي نجح في تحقيق 6 انتصارات متتالية بعد إقالة المدرب الإيطالي تشيزاري براندلي.

وأعاد الفـوز الرابع الذي حقّقه النصر على حساب اتحاد كلباء بهدفين دون رد أول من أمس والارتقاء إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن العين منافسه في الجولة المقبلة الأمل في المنافسة على أحد المراكز المتقدمة.

وأثنى الكرواتي يورتشيتش كرونوسلاف مدرب النصر، على أداء فريقه بعد الفوز المستحق على اتحاد كلباء والارتقاء إلى المركز الرابع، وقال: أهنئ اللاعبين على الفوز المهم بعد مباراة صعبة وقوية، وأعتقد أن لاعبي فريقي برهنوا أيضاً على قدرتهم في الاستحواذ على الكرة والأداء بشكل رائع خلال الشوطين. وأضاف: الانتصارات المتتالية تمثل مفتاحاً لتوفير الوقت أمام الجهاز الفني واللاعبين للعمل بشكل أفضل.. وتابع قائلا: الصعود إلى المركز الرابع أمر مميز ينعكس إيجاباً على الأجواء في غرف الملابس وبين الجماهير وفي النادي بشكل عام، ويساعد أيضاً الجهاز الفني على العمل بشكل أفضل مع اللاعبين لترجمة الجهود والاستفادة من هذا المناخ الجيد..

وحول إمكانية المنافسة على لقب الدوري، قال كرونو: طموح النصر الدائم هو التواجد في القمة، ولكن علينا التواضع والعمل خطوة بخطوة، واعتقد أننا نحتاج إلى المزيد والمزيد من الوقت والجهد في التدريبات والمباريات«.

أخطاء

من جهته وصف الأورغوياني خورخي دا سيلفا مدرب»النمور«مباراة أول من أمس بأنها كانت الأسوأ لفريقه خلال فترة توليه مهمة التدريب في الجولات الأربع الماضية، وقال: الأداء لم يكن بقدر التوقعات، ارتكبنا الكثير من الأخطاء على الصعيد الدفاعي، ولم نسيطر على الكرة بالشكل المطلوب في وسط الملعب بالتالي لم نستحوذ ونشكل هجمات خطرة على المنافس باستثناء هجمة واحدة في الشوط الأول كان من الممكن أن تغير موازين المباراة».

وأضاف: أعلم جيداً الظروف الصعبة التي مر بها الفريق منذ انطلاقة الموسم، وعمدنا إلى تغيير أوضاع الفريق خلال الجولات الماضية والتي حققنا فيها الفوز في مباراتين والخسارة في واحدة بصعوبة أمام الجزيرة 2-3، أعتقد أن الأداء كان جيداً في تلك المباريات بما فيها مواجهة الجزيرة، ولكنني حتماً غير راض تماماً عن الفريق في مباراة النصر أول من أمس، وعلينا إعادة ترتيب الأوراق بالسرعة المطلوبة.