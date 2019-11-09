«النواخذة» يحصد أول 3 نقاط في دوري «الأولى»

المصدر: متابعة ـ محمد فضل

ضرب دبا الفجيرة بقوة مع انطلاقة مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس، محققاً الفوز على الذيد 2-0 سجل الهدفين كل من البرازيلي فينسيوس سيلفا وخالد عبد الله في الدقيقتين 29، 49 ليحصد «النواخذة» أول 3 نقاط في البطولة.

واكتفت 4 بفرق بنقطة التعادل بعد نهاية مباراة الإمارات مع الحمرية بالتعادل السلبي، وفشل لاعبو الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة، فيما خطف العربي تعادلاً بطعم الفوز 1-1 أمام مضيفه مصفوت الذي سجل هدف التقدم عن طريق الفرنسي فاتري ساخي «ق 77» لكن البرازيلي الكسندر أدرك التعادل الغالي للعربي في الدقيقة «90+2».

نكهة محلية

وتختتم اليوم مباريات الأسبوع الأول ويلعب دبا الحصن مع مسافي، والبطائح مع التعاون، وكان فريقا دبا الحصن والبطائح تألقا خلال مباريات الدور التمهيدي للكأس الغالية وخطفا بطاقتي الصعود لدور الـ 16.

ويسعى دبا الحصن لإحباط أي مفاجآت لضيفه مسافي متسلحاً بقاعدة الأرض والجمهور ومنتشياً بصعوده إلى ثمن نهائي أغلى الكؤوس، ويقود دبا الحصن المدرب المواطن سليمان البلوشي، فيما يدرب مسافي مواطنه جمال الحساني الذي تولى المهمة قبل أسبوع في أعقاب إقالة المغربي إبراهيم بفود من منصبه، وستكون مواجهة ملعب الحصن بنكهة محلية «خالصة».

ويعتمد البلوشي مدرب دبا على هداف مسابقة تمهيدي الكأس البرازيلي رفائيل سانتياغو الذي تمكن من تقديم أوراق اعتماده بستة اهداف.

ستكون مباراة البطائح والتعاون المواجهة الأولى بين الفريقين هذا الموسم بعد أن أوقعت قرعة تمهيدي الكأس كل فريق في مجموعة، ومن الصعب التكهن بنتيجة المباراة التي تقام بملعب البطائح الساعي لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها في الكأس بعد الفوز في أربع مباريات متتالية.

ويرغب المصري طارق السيد في مواصلة لاعبي فريقه لمشوار التألق عبر مسابقة الدوري معتمداً على لاعبيه أصحاب الخبرات السابقة في دوري الخليج العربي على رأسهم سعيد راشد وهيثم المطروشي وحمدان قاسم وغيرهم.

فيما مدرب التعاون التونسي طارق الحضيري معروف بتحضير مفاجآت قوية.