نقطة للوصل والوحدة وفوز حتا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، محمد فضل، محمد صادق

تعادل الوصل والوحدة 2 - 2 باستاد آل نهيان، في ختام الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ووصل «الإمبراطور» إلى النقطة الثامنة، و«العنابي» إلى العاشرة. وسجل للوحدة تيغالي والبديل خليل إبراهيم في الدقيقتين 5 و68، وللوصل خميس إسماعيل وفابيو دي ليما في الدقيقتين 17 و26، وألغى الحكم قراره بطرد ميليسي «الوحدة» بعد العودة لتقنية «ڤار».



وتعادل عجمان وخورفكان 1-1 باستاد راشد بن سعيد، وجاء هدفا المباراة من ركلتي جزاء وتقدم عجمان في الدقيقة الأخيرة للوقت الأصلي عبر البرازيلي فييرا، فيما تعادل خورفكان في الدقيقة 94 عبر البرازيلي جوميرس وتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لعجمان «ق 50» بعد الرجوع إلى «ڤار» ورفع عجمان رصيده إلى 8 نقاط وخورفكان إلى 3 نقاط. وفاز حتا على الفجيرة 1 - 0، سجل الهدف البرازيلي ريكاردو «ق 27»، وأكمل حتا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد وليد سراج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وبفوزه وصل حتا إلى 8 نقاط.