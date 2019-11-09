«الأبيض» إلى معسكر بانكوك اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغادر المنتخب الأول لكرة القدم، فجر اليوم، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للانتظام في معسكر خارجي لمدة أربعة أيام قبل التوجه إلى هانوي لخوض مباراة فيتنام، في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وتضم قائمة «الأبيض» 24 لاعباً، ويغيب عن صفوف منتخبنا في مباراة فيتنام علي مبخوت لحصوله على إنذارين وأحمد برمان وخليل إبراهيم للإصابة، كما شهدت القائمة عودة يوسف جابر «شباب الأهلي» وحبيب الفردان «النصر».

يذكر أن منتخبنا يحتل المركز الثالث بالمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من فوزين على ماليزيا 2-1 في كوالالمبور، وعلى إندونيسيا بخماسية نظيفة في دبي، قبل أن يخسر مواجهته أمام تايلاند بالجولة الماضية 1-2.