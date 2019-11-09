منتخبنا يراهن على «برونزية القارات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يراهن منتخبنا الوطني على الميدالية البرونزية لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، عندما يلتقي منتخب روسيا اليوم في كايت بيتش بدبي. وخسر «الأبيض» بطاقة العبور إلى النهائي بركلات الترجيح أمام إيران 3 -4، وحسم التعادل 1-1 نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة الفريقين.

من ناحية أخرى خسر منتخب روسيا، حامل اللقب 3 مرات، أمام إسبانيا 2 - 4، وهي المرة الأولى التي يصعد فيها «الماتادور» إلى النهائي، وسيواجه منتخب إيران «حامل اللقب 3 مرات»، في النهائي الليلة.

وفي منافسات تحديد المراكز من 5 إلى 8، فازمنتخب اليابان على المكسيك 5-4، وتغلبت مصـر على إيطاليا 4-3، ويلتقي منتخب «الفراعنة» نظيره الياباني لحسم المركز الخامس، وتلعب المكسيك مع إيطاليا لتحديد صاحب المركز السابع.