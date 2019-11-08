خيمينيز: الحكم احتسب كل لمسة لليما خطأ

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قال الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة إن أداء الحكم كان أقل من المستوى خاصة في شوط المباراة الأول عندما احتسب العديد من الأخطاء غير الصحيحة لمصلحة لاعب الوصل فابيو ليما.

وأضاف:" مع كل لمسة للاعب المنافس ليما يطلق صافرته ويحتسبها خطأ، بعضها صحيح، والبعض الآخر غير صحيح، ولذلك اعتبر أن ما حدث في الشوط الأول غير عادل".

وأردف" كان هناك العديد من الأخطاء التي احتسبها الحكم غير صحيحة من وجهة نظري، وبشكل عام قدمنا مباراة جيدة إلا أننا افتقدنا للحلول بسبب عدم استغلال الفرص".

وشدد خيمنيز أن لاعبي الدفاع لا يتحملون بمفردهم مسؤولية الأهداف التي تسكن شباك الفريق، مشيراً على أن قلة التركيز وتفاصيل صغيرة وراء استقبال الوحدة لهدفين في مباراة اليوم"