ريجيكامب: لا أفهم لماذا لم يعود الحكم لـ "الفار" في ركلة جزاء علي صالح؟

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أبدى الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوصل استغرابه من عدم رجوع حكم مباراة فريقه مع الوحدة إلى تقنية الفيديو في العرقلة التي تعرض لها علي صالح داخل المنطقة، مشيراً إلى أن الوصل كان يستحق ركلة جزاء صحيحة لم يحتسبها الحكم.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" أعتقد أننا نستحق ركلة جزاء صحيحة وواضحة في الشوط الثاني، لا أفهم لماذا لم يعود الحكم لتقنية الفيديو في هذه الحالة، فعندما يصبح لديك الفرصة للتأكد من حالة تحكيمية معنية لابد من استغلالها".

وأضاف:" الفريقان قدما مباراة هجومية ممتعة ومفتوحة من الجانبين، ولكن كان يجب علينا إنهاء المباراة وتسجيل الهدف الثالث عندما أتيحت لنا الفرصة:".

وأشار ريجيكامب إلى أن الوصل مر بأسبوع صعب في ظل ازدحام جدول مبارياته بعدما لعب 6 مباريات في 20 يوماً، وقال:" كنت متخوفاً للغاية من مباراة الوحدة لأننا جئنا من خسارة أمام اتحاد جدة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، واللاعبون لم يحصلوا على وقت كاف للراحة، ومعرفتي السابقة بفريق الوحدة لا تعني شيئاً".

وعن طرد ميليسي لاعب الوحدة وإعادة اللاعب للمباراة بعد إلغاء قرار الطرد أوضح:" لا أحب الحديث كثيراً عن التحكيم أو لاعبي المنافس، ولا أعتقد أن طرد ميليسي كان سيغير الكثير في المباراة لأن الوحدة قادر على الفوز حتى ولو بعشرة لاعبين، وقد خسرنا من قبل أمام عجمان بعشرة لاعبين، إلا أن ركلة الجزاء التي لم تحتسب كانت ستتسبب في الإنذار الثاني لميليسي وطرده".