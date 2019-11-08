الوحدة والوصل يكتفيان بالتعادل

المصدر: أبوظبي - صادق - تصوير عيسى البلوشي

تعادل الوصل مع مضيفه الوحدة بهدفين لكل منهما، اليوم، على استاد آل نهيان، في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الثامن في جدول الترتيب، بينما حافظ " العنابي" على المركز السادس بعدما وصل للنقطة العاشرة.

وفشل كلا الفريقين في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي هذا الموسم بعدما كانا قد حققا فوزين متتاليين في الجولتين الخامسة والسادسة، كما عجز الوصل عن الفوز على الوحدة على ملعب الأخير في دوري المحترفين منذ أكتوبر عام 2016.

وافتتح الأرجنتيني سيباستيان تيغالي مهاجم الوحدة النتيجة بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة بعد مراوغة فردية رائعة لمدافع الوصل، وأدرك خميس إسماعيل النتيجة للضيوف برأسية في الدقيقة 17 مستغلاً غياب الرقابة من مدافعي الوحدة، وأضاف البرازيلي فابيو ليما الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 26.

وألغى حكم المباراة قراره بطرد لاعب خط وسط الوحدة نيكولاس ميليسي لـ "ركل" علي صالح لاعب الوصل بعد العودة لتقنية الفيديو، واكتفى بإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب.

وفي الشوط الثاني حاول الوحدة العودة في النتيجة إلى أن نجح في تحقيق مبتغاه عن طريق البديل خليل إبراهيم بتسديدة بيسراه سكنت الزاوية اليمنى لحارس الوصل في الدقيقة 68.

وشكلت هجمات الوصل المرتدة خطورة واضحة على دفاع الوحدة إلا أن محاولات "فهود زعبيل" لم تكلل بالنجاح، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.