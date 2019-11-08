بوقرة: حزين للخسارة وكنا نستحق التعادل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

عبر الجزائري مجيد بوقرة عن حزنه لخسارة فريقه لنقاط المباراة الثلاث أمام حتا مساء أمس، منوهاً إلى أن الذئاب دائما ما تظهر بوجهين، حيث حدث ذلك خلال المباريات الست الماضية التي يقدم فيها الفجيرة شوطاً على أحسن ما يكون. ويعود في الشوط الثاني للتراجع أو العكس.

منوهاً الى أن الفجيرة كان المسيطر على مجريات شوط المدربين ولو استغل مهاجمو الفريق الفرص السهلة التي لاحت لهم لتغيرت نتيجة المباراة تماماً.

لكن أعود وأقول بأن حتا نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد وحافظ عليه، وفي المقابل لاحت لنا عديد الفرص ويمكن القول هنا بأن النتيجة العادلة هي التعادل بين الفريقين، ولكن فريقي غير محظوظ. وأقر بوقرة بوجود مشكلة في خط الهجوم وذلك فيما يتعلق باللمسة الأخيرة، وسيعكف على معالجتها في المباريات المقبلة.

منوهاً أن اللاعبين يطبقون خطته على اكمل وجه في التمارين، لكن لا يدري ماذا يحدث لهم أثناء المباريات. وقال ما يحز في نفسي هي خسارتنا أمام الفرق التي تنافسنا على البقاء، وقال في ختام حديثه بأن الجميع يتحمل مسؤولية الهزيمة من لاعبين وجهاز فني وعلينا تصويب الأخطاء سريعاً.