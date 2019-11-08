كونتيس: حققنا الفوز على الفجيرة بالروح القتالية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد اليوناني كونتيس مدرب حتا بأن لاعبي فريقه حصلوا على العلامة الكاملة أمام الفجيرة بفضل الروح القتالية التي أدوا بها المباراة.

مشيراً إلى أن الإعصار كان الطرف الأفضل في الشوط الأول وضاع لفريقه أكثر من فرصة، منتقداً تراجع لاعبيه في الشوط الثاني للخلف، والذي نتج عنه استحواذ الفجيرة على الملعب وترك مساحات كبيرة في منطقة الوسط.

منوهاً الى أنه وبعد العودة الى حتا سيتحدث مع اللاعبين عن هذه الأشياء التي كادت تكلفهم النقاط الثلاث.

وأكد كونتيس ان هذا الفوز سيمنح اللاعبين مزيداً من المعنويات قبيل فترة التوقف الحالية، مشيراً إلى أنه فخور بلاعبي الإعصار، ويتمنى أن يحافظوا على الأداء الذي قدموه في الشوط الثاني.

لافتاً إلى أنه سيقوم بمعالجة أخطاء الفريق التي ارتكبها اللاعبون أمام الفجيرة على الرغم من نسبة الاستحواذ الكبيرة لفريقي في الحصة الأولى.