الرمادي: أدهشني اتفاق "الفار" والحكم على ركلة جزاء خورفكان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أكد المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي انه مندهش لقرار الحكم بإحتساب ركلة الجزاء التي جاء منها هدف تعادل فريق خورفكان والذي انتهت عليه المباراة، وقال الرمادي ان دهشته كانت أكبر في موافقة حكام "الفار" للحكم في هذه الحالة الغريبة.

مشيراً إلى ان الحالة كانت عبارة عن "كتف" عادي في كرة القدم يحدث في أي لعبة مشتركة واللاعب محمد الشحي لم يدفع مهاجم خورفكان بيده، وقال الرمادي ان احتساب ركلة جزاء في مثل هذه الحالة يعني عدم الالتحام بين اللاعبين.

وأوضح الرمادي انه يثق كثيراً في جميع الحكام وأي خطأ يحدث بالتأكيد يدخل في اطار التقدير، ولكن الحالة التي جاء منها هدف خورفكان جعلته يستغرب كثيراً.