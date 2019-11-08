جوران يعترف بوجود مشكلة هجومية في خورفكان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

اعترف الصربي جوران توذوديفتش المدير الفني لفريق خورفكان بوجود مشكلة في خط هجومه وتسجيل الأهداف من خلال الأرقام في مباريات الدوري حتى الآن ووعد بتلافى هذه السلبيات خلال فترة توقف الدوري.

ورفض جوران التعليق على قرارات حكم مباراة فريقه مع عجمان والتي تعادل فيها الفريقان 1-1 من ركلتي جزاء، وقال انه لا يستطيع القول ان "تقنية الفار" أنقذت فريقه من الخسارة لأن التقنية جزء من اللعبة والحكم يقرر فيما يراه مناسباً.

ونفى جوران أن يكون لعب من أجل التعادل برغم انه لعب خارج ملعبه ولكن عودته من ملعب عجمان بنقطة أمر إيجابي بالنسبة له، وقال انه يدرك حاجة فريقه لمزيد من النقاط في ظل موقفه الحرج في آخر الجدول ولا بديل غير الاجتهاد أكثر واستغلال فترة التوقف المقبلة.