إعصار حتا يضرب بقوة ويعود بنقاط ملعب الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - تصوير زيشان أحمد

خطف إعصار حتا ثلاثة نقاط غالية من فك الذئاب بعد أن فاز عليه في ملعبه بالفجيرة بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب البرازيلي ريكاردو فالنتي (ق 27 ) بعد مباراة مثيرة في شوطها الثاني واكمل حتا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع وليد سراج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليصل حتا برصيده إلى 8 ويتجمد الفجيرة عند 6 نقاط متعرضاً لهزيمته السادسة في الدوري .

شوط التقدم

ولم يوفي الشوط الأول بوعوده حيث تعددت اخطأ لاعبي الفريقين واضطر حكم المباراة احمد عيسى أن يشهر البطاقة الصفراء أربع مرات حيث كان حتا هو المسيطر على مجريات اللعب وضاعت له اكثر من فرصة حقيقة امام المرمى حتى تمكن البرازيلي ريكاردو فالنتي محترف الاعصار و بعد مجهود فردي من زيارة حارس مرمى الفجيرة عبد الله التميمي الذي لم يرى كرة ريكاردو الا وهى تعانق الشباك هدف أول انتهى عليه شوط اللاعبين بتقدم الاعصار .

وفي الشوط الثاني ضرب الفجيرة حصاراً محكماً على جبهة الاعصار بغية ادارك التعادل وتبارى لاعبو الذئاب في اهدار الفرص السهلة امام المرمى خصوصاً خليل خميس ق 50 والبرازيلي جوناثان الذي كان في وضعية انفراد تام بحارس حتا درويش محمد ق 53.

وفي المقابل تراجع حتا من أجل الحفاظ على التقدم مع الاعتماد على المرتدات وسرعة التحول في نقل الكرة التي يجيدها لاعبو الاعصار بحرفية عالية حيث شكلت هجماتهم خطورة بالغة على جبهة دفاع الفجيرة وشهدت الدقائق الأخيرة اثارة مطلقة بعد طرد مدافع حتا وليد سراج لنيله الإنذار الثاني ق 90+3 لينتهي اللقاء بفوز حتا بهدف .