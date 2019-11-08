عجمان وخورفكان يتعادلان بركلتي جزاء

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

تعادل فريقان عجمان وخورفكان 1-1 ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي في المباراة التي جرت بإستاد راشد بن سعيد، وجاء هدفا المباراة من ركلتي جزاء في الجزء الأخير للمباراة

حيث تقدم عجمان في الدقيقة الأخيرة للوقت الأصلي عبر البرازيلي فاندر فييرا ونتجت ركلة جزاء عجمان من عرقلة المهاجم الغاني وليام اوسو داخل الصندوق، فيما تعادل خورفكان في الدقيقة 94 عبر البرازيلي رافئيل جوميرس من ركلة جزاء أيضا نتيجة دفع محمد الشحي للاعب بسمارك داخل الصندوق وقام الحكم زايد العولقي بمعاينة الحالة عبر تقنية "الفيديو"

وبهذا التعادل رفع عجمان رصيده إلى 8 نقاط وخورفكان إلى 3 نقاط، وسبق ذلك احتساب الحكم ركلة جزاء لعجمان "ق 50" ثم تراجع عنها بعد معاينة الحالة عبر تقنية "الفيديو".