منتخب الإمارات يخسر أمام قيرغستان في التصفيات الآسيوية للشباب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خسر منتخبنا الوطني للشباب "الأبيض" أمام نظيره منتخب قيرغستان بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب ستاد باس بطهران، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2020.

وخاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت، راكان المنهالي في حراسة المرمى، محمد عبد الرحمن المازمي، نواف سالم الحارثي، زايد سلطان الزعابي ومايد الطنيجي في خط الدفاع، وأحمد محمود الحمادي، سيف عبيد الزعابي وحارب عبد الله سهيل في خط الوسط، عبد الله حمد المنهالي وعيسى خلفان الحراصي في خط الهجوم.

وأجرى مدرب المنتخب فيدرو ميلين، ثلاثة تبديلات خلال الشوط الثاني، حيث شارك عبد الله أبو بكر بدلا من أحمد محمود الحمادي، وخليفة عتيق بدلا من فهد بدر باروت، سلطان عادل الأميري بدلا من سيف عبيد الزعابي.

ويسعى "الأبيض الشاب" للتعويض حينما يلاقي نظيره منتخب إيران في ختام منافسات الجولة الثالثة للتصفيات بعد غد الأحد، على ملعب استاد باس في السادسة والربع بتوقيت الإمارات.