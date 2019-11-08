المصدر: الفجيرة- محمد فضل

في نسخة الموسم الحالي لدوري الهواة، يتواجد 4 مدربين مواطنين يحلمون بالتأهل إلى دوري الخليج العربي مع فرقهم وهم: سليمان البلوشي مدرب دبا الحصن، ومحمد العجماني مدرب الذيد، وجمال الحساني مدرب مسافي وعبد الغني المهري مدرب مصفوت، إلى جانب ثلاثة مدربين توانسة هم غازي الغرايري مدرب الحمرية، وطارق الحضيري مدرب التعاون ويسري بن كحلة مدرب العروبة، وبرازيلي وحيد هو سيرجيو المدير الفني لدبا، والكرواتي ريد راج مدرب العربي والمصري طارق السيد مدرب البطائح.

استغناء

على جانب آخر، لم تصبر إدارات ثلاثة أندية على أجهزتها الفنية وقامت بالاستغناء عن المدربين بدءاً من دبا الفجيرة الذي أقال المدرب الوطني محمد الخديم وتعيين البرازيلي سيرجيو بديلاً عنه كما أقال مسافي المغربي إبراهيم بفود ليحل بديلاً عنه الوطني جمال الحساني فيما اعتذر المواطن عيد باروت عن المهمة مع صقور الإمارات ليتم التعاقد مع المقدوني جوجيكا، وتبدو القائمة مرشحة لمزيد من الإقالات في ظل عدم رضى عدد من الإدارات عن بعض المدربين ولذلك تنتظر نتائج الجولات الأولى من المسابقة.

انطلاقة

تبدو انطلاقة دوري الأولى هذا الموسم مختلفة في نظر المصري طارق السيد مدرب البطائح، والذي سيكون أمام تحدٍ جديد قد يضعه في خانة أفضل المدربين الذين حققوا إنجازات مع فرق الهواة بعد نجاحه في قيادة فريق دبا الفجيرة لأضواء المحترفين في مناسبتين وخلال موسمين سابقين 2010 و2014 ما يضعه أمام إنجاز التفوق على المدربين المواطن وليد عبيد صاحب ثنائية الصعود مع حتا موسم 2016 و2018 الماضي إلى جانب العراقي عبد الوهاب عبد القادر الذي قاد الخليج خورفكان حالياً لدوري المحترفين 2008 وكذلك خورفكان خلال الموسم الماضي أيضاً، وتتزايد التكهنات حول ما يمكن أن يحققه «العراب المصري» انطلاقاً من مشهد التفوق الواضح للبطائح فريقه الحالي في تمهيدي كأس رئيس الدولة حقق خلاله الفريق نتائج مشرفة أهلته لصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة وانتزاع بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة الأغلى وملاقاة اتحاد كلباء في دور الـ 16 .