الفجيرة وحتا.. صفحة جديدة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل ــ حتا-علي الظاهري

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يسعى فريقا الفجيرة وحتا إلى مداواة جراح الهزائم الأخيرة في الدوري وذلك عندما يلتقي الفريقان اليوم بملعب الفجيرة في السادسة مساء. وتعتبر مباراة اليوم الثانية بين الفريقين هذا الموسم بعد لقائهما خلال الشهر الماضي ضمن مسابقة كأس الخليج العربي والتي فاز فيها الذئاب بهدف.

ويتطلع أصحاب الأرض إلى فتح صفحة جديدة من الانتصارات مع جماهيرهم وذلك في أعقاب تلقي الفجيرة لهزيمتين على التوالي أمام كل من العين والشارقة ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر. ويسعى فريق حتا إلى العودة من قلعة «الذئاب» بـ 3 نقاط ثمينة تبعده عن المركز قبل الأخير الذي يحتله حالياً برصيد 5 نقاط والظفر بفوز يعزز من مهمته لهذا الموسم في دوري الأضواء المتمثّلة في البقاء مع الكبار.

نغمة

وأشار الجزائري مجيد بوقرة مدرب لفجيرة، إلى أن اللقاء تمثل مفترق طرق، مشيراً إلى أن الفوز مطلوب ويتعين على لاعبي فريقه ضرورة استعادة النغمة للتقدم أكثر نحو فرق وسط الترتيب وأشار بوقرة إلى أن الفائز سينال 6 نقاط مشيراً إلى أن المواجهة تجمع فريقين يبحثان عن تأمين وضعيتهما مبكراً وسط جدول الترتيب وذلك لتجنب البقاء ضمن أندية الترتيب المتأخر.

مواجهة

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، أن مواجهة الفجيرة بـمثابة 6 نقاط كون المباراة تجمعهم بمنافس يتقاسم الأهداف والطموحات مع حتا ولن تكون سهلة، مشيداً بنسبة الاستحواذ العالية لحتا أمام فرق كبيرة في الجولات الثلاث الماضية أمام العين والشارقة والوصل. وعن تعرض الفريق لضغوطات بعد تراجعه إلى المركز 13. وأوضح أن الحالة تعتبر طبيعية والأهم توظيف هذه الضغوطات بصورة إيجابية بما يساهم في عملية التركيز بشكل أكبر خلال اللقاء المقبل أمام الفجيرة، مشدداً على ضرورة معالجة الأخطاء السابقة منها قطع الهجمات المرتدة.

اهتمام

عبدالله خميس: عازمون على الفوز

أكد عبدالله خميس لاعب حتا، أن المباراة أمام الفجيرة، صعبة للغاية خاصة أنها تجمعهم بفريق ذي مستوى متقارب، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يولون المواجهة اهتماماً كبيراً، والكل عازم على العودة من الفجيرة بانتصار ثمين. وأضاف لاعب الفريق الأول بنادي حتا، إن الجميع يبذل أقصى طاقاته في التدريبات على مستوى جميع مراكز اللعب، والفريق أثبت تطوره من مباراة إلى أخرى. حتا - البيان الرياضي