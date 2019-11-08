عجمان وخورفكان.. البحث عن الأمان

المصدر: عجمان- ياسر قاسم، خورفكان- محمد فضل

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يستقبل فريق عجمان ضيفه خورفكان في السادسة من مساء اليوم باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي في مواجهة يبحث فيها الفريقان عن الأمان المبكر، لا سيما بالنسبة للضيف خورفكان الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن بتعادله في مباراتين والخسارة 4 مرات، بينما يحاول صاحب الضيافة استعادة نغمة الانتصارات والتحرك من النقطة السابعة التي بقي فيها منذ الجولة الثالثة. وتبدو ظروف عجمان أفضل في لقاء اليوم بعد تعافي بعض لاعبيه المصابين مثل المهاجم الغاني وليام أوسو والمدافعين محمد سبيل ووحيد إسماعيل.

بدوره، سيدخل خورفكان اللقاء باحثاً عن فوزه الأول في الدوري، ولن تكون المهمة سهلة للصربي جوران المدير الفني لفريق خورفكان الساعي إلى إعادة البسمة إلى شفاه جماهير فريقه، وتبدو صفوف جوران مكتملة اليوم بتواجد كافة لاعبي الفريق دون إصابات أو غيابات تذكر على مستوى التشكيلة.

خصوصية

وأكد المصري أيمن الرمادي على خصوصية المواجهة، مشيراً إلى أنها مثل جميع المباريات ولكن توقيتها أضفى عليها نوعاً من الخصوصية نظراً لأن فريقه عائد من 3 خسائر، ويحتاج للتعويض والتركيز على حصد مزيد من النقاط تحركه للأمام قليلاً. وقال الرمادي: إن فريق خورفكان قدم مستويات جيدة سواء في المباراتين اللتين تعادل فيهما أو حتى مباريات خسرها كان فيها نداً قوياً لمنافسيه، مؤكداً ضرورة التعامل بحذر وتركيز شديدين.

ثقة

وجدد الصربي جوران الثقة في لاعبي خورفكان الذين بدأوا في التفاهم والتجانس، مشيراً إلى أن صفوف فريقه مكتملة، وستشهد تشكيلته مفاجآت جديدة سأكشف عنها في حينها، كما دعا المدرب لاعبيه إلى الابتعاد عن الأخطاء التي حدثت خلال مباراة النصر الأخيرة، مشيراً إلى أن الإعداد الذي سبق المباراة سار كما هو مخطط له وبالمستوى المطلوب في ظل الرغبة القوية للاعبين بإظهار المستوى الجيد الذي يمنحهم الفرصة لتعويض النتائج الماضية في المنافسة.

فوز

حسن عبدالرحمن: حسابات مختلفة

أكد حسن عبد الرحمن، لاعب وسط عجمان، أن الحسابات في مباراة اليوم مختلفة عن معظم المباريات، لكون الفريقين يلعبان في الدوري بهدف واحد، هو البحث عن البقاء، مشيراً إلى أهمية الفوز في مثل هذه المواجهات، التي تحدث الفارق في رحلة البقاء، وقال إنه وزملاؤه يدركون أهمية حسابات مثل هذه المباريات. ووعد بتصحيح أخطاء المباريات الماضية. عجمان - البيان الرياضي