«الأبيض الشاب» يواجه قرغيزستان اليوم

المصدر: طهران - البيان الرياضي

يواجه منتخبنا الوطني للشباب في الثالثة والربع عصر اليوم «بتوقيت الإمارات»، نظيره القرغيزستاني، في إطار مباريات المجموعة الرابعة لتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، المقامة حالياً في طهران، ويتصدر منتخبنا المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب إيران، بعد فوزه على نيبال 4-0. وأنهى «الأبيض الشاب» تحضيراته بأداء حصة تدريبية تحت قيادة المدرب فيردو ميلين، بمشاركة كافة اللاعبين، وأكد بدر أحمد مدير منتخبنا، أن النتيجة الإيجابية هدف المنتخب لمواصلة الصدارة قبل المواجهة الأخيرة أمام المنتخب الإيراني، مشيراً إلى أن الجهاز الفني طالب اللاعبين بنسيان نتيجة المباراة الأولى، والتركيز على استغلال الفرص أمام المرمى.