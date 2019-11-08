«الأبيض» إلى نصف نهائي «شاطئية القارات»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نجح منتخبنا الوطني،أمس في فكّ شفرة «الكمبيوتر» الياباني، والتأهل على حسابه إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، المقامة حاليا في دبي، بالفوز عليه بركلات الترجيح 2-1، في المباراة التي جمعتهما ، بالجولة الثالثة، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. وجاءت المباراة مثيرة، وافتتح المنتخب الياباني التسجيل بعد دقيقتين من انطلاقة الشوط الثالث من ركلة جزاء، حولها تكاكي إلى هدف التقدم، وقبل 12 ثانية من نهاية اللقاء، أدرك منتخبنا الوطني التعادل ، بهدف سجله ماتسودا بالخطأ في مرماه، ليعيد الأمل لـ«الأبيض»، الذي أظهر مستوى مشرفاً واستحق الوجود في المربع الذهبي بجدارة.

من ناحية اخرى فاز منتخب إيطاليا على إسبانيا، بنتيجة 8 -7، ومصر على المكسيك 4-1.

وصعد منتخبنا الوطني إلى نصف النهائي من خلال احتلاله المركز الثاني للمجموعة الأولى بـ 3 نقاط، بفارق الأهداف عن إيطاليا واليابان، وخلف منتخب إسبانيا المتصدربـ 4 نقاط، فيما ضمن منتخبا روسيا وإيران تأهلهما من المجموعة الثانية.