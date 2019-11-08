الشارقة يسيطر على القمة وشباب الأهلي.. أسرع هدف

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

فاز الشارقة على الجزيرة 2- 0 أمس باستاد محمد بن زايد ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم رافعاً رصيده إلى 19 نقطة محتفظاً بالصدارة، بينما تراجع «فخر أبوظبي» إلى المركز الخامس بـ11 نقطة، سجل هدفي المباراة شوكوروف، ومحمد الشحي في الدقيقتين 20 و 80، وتدخلت تقنية الفيديو «الفار» لإلغاء هدف علي مبخوت «ق72» في شوط الفرص الضائعة بالنسبة للجزيرة.



وفي مباراة شباب الأهلي والظفرة منح هدف عبد الله النقبي في الثانية 25 ،والذي يعتبر الأسرع في الموسم الحالي ،شباب الأهلي نقاط المباراة ليرفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة منفردا بالمركز الثاني .



ووقع «العميد» على «النصر الرابع» على التوالي في الدوري بثنائية نظيفة في شباك اتحاد كلباء في المباراة التي جمعتهما باستاد آل مكتوم مساء أمس، وصعد «العميد» إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بـ 13 نقطة، فيما تجمّد رصيد «النمور» عند 6 نقاط.



وافتقدت هجمات النصر إلى اللمسة الأخيرة قبل أن ينجح التشيلي استيبان بافيز في افتتاح التسجيل من تمريرة الهولندي براندلي كواس «ق 35»، وتألق حارس النصر أحمد شمبيه في مواجهة محاولة من الأردني ياسين البخيت «ق37» ،وأضاف النصرالهدف الثاني بواسطة البرتغالي توزي «ق60»، لتنتهي المباراة بثنائية وضعت «العميد» في المركز الرابع وهو الانتصار الرابع مع المدرب كرنوسلاف.

وفرض بني ياس التعادل السلبي على ضيفه العين ليفقد «الزعيم» نقطتين ثمينتين في صراعه على الصدارة .



ورغم خوض بني ياس اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعد أن أشهر حكم المباراة محمد عبد الله البطاقة الحمراء في وجه مدافع السماوي البرازيلي فيكتور للإنذار الثاني إلا أن لاعبي بني ياس استطاعوا الصمود أمام هجمات العين المتكررة خصوصاً في الدقائق الأخيرة من المباراة.



وسقط العين في فخ التعادل الثاني له هذا الموسم ووصل إلى النقطة 14، فيما حصد بني ياس النقطة السابعة.



وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات، ويلعب الوحدة مع الوصل وعجمان مع خورفكان، والفجيرة مع حتا.