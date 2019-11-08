صقر القاسمي: البطائح وضع بصمته في الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن نادي البطائح استحق الإنجاز الكبير وأثبت أنه فريق قوي ومميز وضع بصمته بسرعة في كرة القدم بفوزه ببطولتين خلال وقت وجيز هذا الموسم، كما أنه نجح في إضافة لقب ثان خلال مشواره القصير مع اللعبة بفوزه بكأس الإمارات بالفوز على شباب الأهلي، ليحصل على «ثنائية» تاريخية خلال 35 يوماً فقط بعدما حقق أول ألقابه بالفوز ببطولة كأس الاتحاد، متمنياً للفريق تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً.

من جانبه، أكد عبيد سعيد الطنيجي أمين سر نادي البطائح، أن روح اللاعبين وإصرارهم على المحافظة على البقاء في القمة كانا عنصر النجاح الأول، موضحاً أن فريقه استحق «الثنائية» عن جدارة.

بدوره، أرجع عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، الإنجازات التي تحققت والطفرة التي تعيشها الأندية الرياضية في الإمارة الباسمة إلى دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، موضحاً أن توافر هذه الإمكانات لا بد أن ترافقها إنجازات، مشيراً للتحفة المعمارية مجمع نادي مليحة الثقافي الرياضي وبقية المرافق الرياضية التي شيدت في البطائح والمدام وغيرهما.