العنبري: واجهنا فريقاً قوياً وفزنا بأسلوب لعب متوازن

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري أن فريقه واجه خصم قوي، ومن الصعب تحقيق الفوز عليه، نظراً لتميز لاعبيه واسلوب لعبه الهجومي، وهذا الأمر جعل فريقه يتراجع إلى الخلف خصوصاً في الشوط الثاني.

وقال العنبري : "فزنا على فريق الجزيرة بالروح الجماعية والرغبة الأكيدة في الحفاظ على الصدارة، وقد ترجم ذلك على أرضية الملعب بعدم منح هجوم الجزيرة المساحة الكافية خصوصاً علي مبخوت لإنهاء الهجمات، مع التركيز في إنهاء الهجمات والتسجيل، وقد نجحنا في تنفيذ هذه المعادلة الصعبة بتسجيل هدفين خلال شوطي المباراة".

وعن تعثر بعض المنافسين المباشرين للشارقة خصوصاً العين قال" لا شك انه يخدم الفريق من حيث النتيجة، لكن تركيزنا انصب في كيفية أنتزاع النقاط الثلاث، دون النظر إلى المنافسين المباشرين، ومشيراً إلى ان الدوري صعب ومازال طويلاً ".