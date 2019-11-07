الشارقة يتخطى الجزيرة ويحكم سيطرته على القمة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

حقق الشارقة فوزاً مهماً على الجزيرة 2/0 الليلة على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة 7 للدوري، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول، بينما هبط "فخر ابوظبي" إلى التريب الخامس ب11 نقطة، سجل هدفي المباراة شوكوروف (ق20)، ومحمد الشحي (ق88).

استطاع الشارقة ان يسجل هدفاً مبكراً في الدقيقة 20 عن طريق شوكوروف، اكسبه اريحية إلى نهاية الشوط بالرغم من محاولات "فخر أبوظبي" لإدراك التعادل، وقد اتسم

لعب الضيوف بالتوازن، وعدم منح الفرصة لصاحب الأرض لصنع الفرص أو التسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسعى "صاحب الأرض" إلى ادراك التعادل طيلة الشوط الثاني، مسيطراً عليه، وقد نفذ لاعبوه مبخوت، ومراد باتنا، وخلفان مبارك، تسديدات مباشرة على المرمى، لكنها، أهدرت، كما تدخلت تقنية "الفار" لإلغاء هدف علي مبخوت (ق72) ويعتبر شوط الفرص الضائعة بالنسبة للجزيرة، في المقابل عاقب الضيوف صاحب الملعب على اهداره هذه الفرص المهمة، وأضاف الهدف الثاني عن طريق محمد الشحي (ق 88)