العميد يوقّع عـلى "النصر الرابع" بثنائية في شباك كلباء

المصدر: دبي -عدنان الغربي- تصوير سالم خميس

وقع النصر (العميد) على انتصاره الرابع على التوالي في دوري الخليج العربي بثنائية نظيفة في شباك اتحاد كلباء خلال المباراة، التي جمعتهما لحساب الجولة السابعة على استاد آل مكتوم مساء اليوم، وصعد بذلك العميد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بـ 13 نقطة، فيما تجمّد رصيد "النمور" عند 6 نقاط في المركز 11.

وجاءت المباراة متوسطة وانحصر اللعب أغلب فترات الشوط الأول وسط الملعب، وافتقدت هجمات النصر إلى اللمسة الأخيرة قبل أن ينجح التشيلي استيبان بافيز في افتتاح التسجيل من تمريرة رائعة من الهولندي براندلي كواس (دق 35) ورد الاتحاد بهجمة خطرة تألق في التصدي لها حارس المرمى أحمد شمبيه أمام الأردني ياسين البخيت (دق37) لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

و مع بداية الشوط الثاني حاول اتحاد كلباء إدراك التعادل لكن النصر كان الأسرع في إضافة الهدف الثاني بواسطة البرتغالي توزي (ق60)، وفرض سيطرة واضحة على أحداث المباراة.