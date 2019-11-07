رجبي الإمارات يواجه مصر في افتتاح «عربية الأردن»

المصدر: الأردن - العوضي النمر

تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية الخامسة للرجبي، على ملعب البتراء في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة 6 منتخبات عربية، هي الإمارات والأردن ومصر والجزائر وفلسطين والسودان، وأوقعت القرعة منتخبنا مع مصر في مباراة الافتتاح، في مباراة أشبه بالنهائي المبكر، ويطمح منتخبنا في المنافسة على اللقب على الرغم من قوة الفرق المشاركة وصعوبة المنافسات، وتجمع مباراة الافتتاح التي ستقام صباح اليوم بين منتخبنا وشقيقه المصري، حيث يسعى أبيض الرجبي إلى تحقيق الفوز من أجل المنافسة القوية على اللقب، على الرغم من قوة المباراة ووجود عدد من العناصر المتميزة بصفوف الفريق المنافس حامل اللقب.

ويشهد حفل الافتتاح عدداً من كبار الشخصيات، الرياضية في الأردن، ومحمد شاكر أمين عام الاتحاد العربي، وفراس خليفة الأمين العام للجنة الأردنية للرجبي، ومحمد عبيد دينو مدير البطولة، وحمدان سليمان مدير عام الاتحاد العربي، وعدد من الرياضيين والمهتمين.



مرشحون للقب



ويضم منتخبنا عدداً من العناصر الشابة التي تشارك للمرة الأولى، مثل أحمد موسى وسعيد المهيري ومحمد المرر ويوسف لاشكري ومهند شاكر ووليد سالم ويونس البلوشي وإبراهيم البلوشي وماجد البلوشي، ويقوم سامي سمارة مدرب المنتخب ومساعده يوسف شاكر بتجهيز الفريق بشكل جيد للمنافسة بقوة على اللقب، ويعتبر منتخب مصر حامل اللقب من أقوى المرشحين لنيل اللقب، ويضم بين صفوفه عدداً من اللاعبين المميزين، وينافسه المنتخب الجزائري، الذي يضم نخبة من اللاعبين المميزين ويعتبر غامضاً لكل الفرق المشاركة نظراً لعدم مشاركته إلا في البطولة الثانية التي أقيمت في المغرب، وكذلك منتخبنا الوطني الذي يعد من المنتخبات القوية.



مسؤولية مضاعفة



وعبر محمد شاكر عن سعادته بمشاركة 6 منتخبات في البطولة، وقال: هذا يحملنا في الاتحاد العربي، مزيداً من المسؤولية لمضاعفة الجهد، والعمل خلال الفترة المقبلة، سعياً لازدهار لعبة الرجبي عربياً، وأضاف: حينما بدأنا تلك البطولة قبل عامين، كنا نطمح في تكوين كيانات قوية عربية، تستطيع المنافسة قارياً، وها نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الطموحات، وأما فراس خليفة فقال: نحن سعداء بتجمع الأشقاء في البطولة التي تقام على ملاعبنا للمرة الثانية، ونعتبر هذا التجمع الأخوي، أحد أبرز أهدافنا، حينما طلبنا نيل شرف الاستضافة، ونأمل أن نوفق في تنظيم جيد يرضي الجميع، وأن تحقق البطولة، الغاية الفنية من إقامتها، وأن يكون التنافس يغلب عليه طابع الأخوة داخل الملعب بين الجميع.