بني ياس بعشرة لاعبين يفرض التعادل على العين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

فرض بني ياس التعادل السلبي على ضيفه العين، اليوم، على استاد السماوي بالشامخة، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.

ورغم خوض بني ياس اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعد أن أشهر حكم المباراة محمد عبد الله البطاقة الحمراء في وجه مدافع السماوي البرازيلي جواو فيكتور للإنذار الثاني إلا أن لاعبي بني ياس استطاعوا الصمود أمام هجمات العين المتكررة خاصة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وسقط العين في فخ التعادل الثاني له هذا الموسم ليفقد نقطتين ثمينتين في صراعه على قمة دوري الخليج العربي، ليصل الفريق إلى النقطة 14 في المركز الثالث، فيما يعد بني ياس أكثر الفرق تعادلاً الموسم الحالي وللمرة الرابعة، ويحصد الفريق النقطة السابعة له هذا الموسم، في المركز السابع، في انتظار بقية نتائج الجولة.