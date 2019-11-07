شباب الأهلي يتخطى الظفرة بأسرع هدف في الدوري

المصدر: ابوظبي - أحمد عيسى

منح هدف عبد الله النقبي في الثانية 18 والذي يعتبر الأسرع في الدوري، فريقه شباب الأهلي نقاط مباراة الظفرة التي جمعت الفريقين مساء الخميس في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، ليرفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة، ويبقى الخاسر في 7 نقاط.

قدم الفريقان مباراة متوسطة نال فيها الظفرة افضلية الأداء بشكل كبير ، حيث كان الأكثر إستحواذاً للكرة وهجوما على مرمى المنافس، فيما ظهر شباب الأهلي بخطوط لعب متباعدة ولم يشفع له في نتيجة الفوز سوى هدفه المبكر دون أن يقدم مستوى مقنعاً في الشوطين.

بالمقابل فان الظفرة الذي خاض اللقاء خاسراً جهود 4 من عناصره الأساسية وكان صاحب المبادرة الهجومية دائماً خاصة في الشوط الثاني الذي بدأه بهجوم مكثف أجبر منافسه على التراجع كلياً ليتحمل خط الدفاع بقيادة يوسف جابر مسئولية الهجوم المستمر بجانب ماجد ناصر وإن كانت هجمات الظفرة خلت من الخطورة بإستثناء تسديدة جواو بيدرو العائد من الإيقاف والتي أرتطمت بالقائم الأيمن، وتهديفة سهيل المنصوري التي علت القائم.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تحسناً طفيفاً في مردود شباب الأهلي الذي نظم صفوفه بشكل أفضل ورد بهجوم مماثل على صاحب الأرض دون أن تشهد المباراة تغييرا في النتيجة حتى أعلن الحكم عمار الجنيبي عن نهاية اللقاء بفوز شباب الأهلي بالهدف الأسرع في الدوري.