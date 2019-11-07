«الأبيض» يهزم إيطاليا في «شاطئية القارات»

المصدر: دبي-عدنان الغـربي

حقق منتخبنا الوطني فوزاً ثميناً على نظيره الإيطالي (6-4) في بطولة كأس القارات لكرة قدم الشاطئية، التي ينظمّها مجلس دبي الرياضي، من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، هي الإمارات وإيطاليا وإسبانيا واليابان وروسيا وإيران والمكسيك ومصر.

وارتقى منتخبنا الوطني إلى المركز الثالث برصيد نقطتين في المجموعة الأولى، وأنعش آماله في التأهل إلى المربع الذهبي، فيما تصدر المجموعة المنتخب الإسباني بـ 4 نقاط، عقب فوزه بنتيجة 3-2 مساء أمس على اليابان، صاحب المركز الثاني بـ 3 نقاط. وستحسم الجولة الثالثة التي تقام اليوم، صاحبي المركزين الأول والثاني، اللذين سيتأهلان إلى المربع الذهبي، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع اليابان، وتواجه إسبانيا إيطاليا، فيما يلتقي لحساب المجموعة الثانية، مصر مع المكسيك، ويجمع لقاء القمة روسيا مع إيران.

تفاصيل

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، فقد جاء الشوط الأول قوياً وسريعاً، وأوجد منتخبنا سلسلة من الفرص، عن طريق وليد بشر، الذي حول حارس المرمى تسديدته إلى الركنية، ثم رأسية وليد محمد التي مرت بجانب القائم بقليل (ق 3)، ورد «الأزوري» ببعض المحاولات، التي وجدت في طريقها حارس المرمى محمد الجسمي، تسديدة فرانشيسكو كوروسينيتي فوق العارضة، ورد عليها عباس علي بتسديدة قوية خارج المرمى (ق 8)، قبل أن ينجح أحمد بشر في افتتاح التسجيل (ق 10).

واستمرّ ضغط منتخبنا الوطني على المرمى الإيطالي، حتى تمكن وليد محمد من اختطاف الهدف الثاني من تسديدة رائعة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، الذي انتهى لفائدة «الأبيض» بهدفين نظيفين.

وتحكم «الأبيض» في مجريات الشوط الثاني من البداية، وكان الأقرب لتسجيل الهدف الثالث، فيما تميز أداء المنتخب الإيطالي بالتسرّع واللعب بخشونة.

وفاجأ «الأبيض» إيطاليا بهز شباكه بالهدف الثالث عن طريق كمال علي (ق 2). وتمكن المنتخب الإيطالي من تسجيل هدفه الأول، بواسطة داريو راماشيوتي (ق 5)، ثم أضاف ماركو جيورداني الهدف الثاني (ق7) من ركلة حرة مباشرة.

سيطرة

واستعاد منتخبنا سيطرته على أحداث الشوط الثاني آخر 3 دقائق، ونجح في تعزيز تقدمه بهدف رابع، من ركلة حرة، قام بتسديدها علي محمد (ق 10)، لينتهي الشوط بأسبقية هدفين لمنتخبنا (4-2)

وواصل «الأبيض» أداءه القوي في الشوط الثالث، قبل أن يرتكب خطأين استغلهما المنتخب الإيطالي لإدراك التعادل، بهدفين متتاليين، بأقدام مارسيلو مونتاني (ق 10)، وينقل المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي شهدت دقيقته الثانية تسجيل خامس الأهداف لمنتخبنا، بواسطة أحمد بشر، قبل أن يوقع علي محمد على أحقية الفوز «الأبيض» بالهدف السادس في الثواني الأخيرة.

هدف واحد

أكد مدرب منتخبنا الوطني، محمد المازمي، أنه بغض النظر عن الفوز على المنتخب الإيطالي، فإن الأبيض دخل البطولة بهدف واحد، وهو بلوغ نهائي كأس القارات، موضحاً أن الأداء الذي ظهر عليه الفريق أمس مطمئن قبل الدخول في منافسات كأس العالم المقبلة.