23 لاعباً في قائمة منتخبنا الأولمبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم ماسيج سكورزا قائمة الأبيض الأولمبي للمشاركة في كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية ( 13 إلى 19 الجاري)، استعدادا لكأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في بانكوك يناير المقبل والمؤهلة إلى طوكيو 2020.

وضمت القائمة: البارود، المحرزي (اتحاد كلباء) آل علي (الإمارات) الظنحاني، البلوشي، الهاشمي، الحمادي (بني ياس) العامري (الجزيرة) سرور (الشارقة) النوبي، عيد (شباب الأهلي) غميل، الجنيبي (العين) سويدان (النصر) الزعابي، سالم، علي، الشامسي، الحربي، الغساني، أنور (الوحدة) خليل، خميس (الوصل).