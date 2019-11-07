«السماوي» يدعو «الاتحاد» للابتعاد عن اللجان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

دعا نادي بني ياس إلى إبعاد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة عن رئاسة اللجان، وذلك على خلفية حملته الأخيرة ضد التحكيم، ذاكراً عبر بيان جديد له أن تطوير عمل الحكام يرتكز على 3 محاور، مؤكداً أن رئاسة الأعضاء للجان يتعارض مع دورهم في إدارة اللعبة ومحاسبة رؤساء اللجان، مطالباً أيضاً بعدم وصف الاستعانة بالحكام الأجانب بأنه كارثة. وجاءت مطالب بني ياس بناءً على الرد الذي تسلّمه من اتحاد الكرة بخصوص الشكوى التي تقدم بها في وقت سابق ضد الحكم عادل النقبي الذي أدار مباراة السماوي واتحاد كلباء.