الظفرة وشباب الأهلي.. لقاء الثأر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يستضيف فريق الظفرة شباب الأهلي عند السادسة مساء اليوم على ملعب استاد حمدان بن زايد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، في مواجهة تأكيد الجدارة والثأر، بعد أن نجح صاحب الأرض في تحقيق الفوز على مضيفه الشهر الماضي في بطولة كأس الخليج العربي ما يزيد من دافعه لتكرار الفوز اليوم بهدف تأكيد الجدارة لكن ضيفه المدجج بالنجوم سيرمى بكل أسلحته الثقيلة للثأر والمضي قدماً في البطولة التي يسعى إلى التتويج بلقبها، ويمتلك الظفرة قبل لقاء اليوم 13 نقطة برصيده في الترتيب الثاني.



وستكون المهمة صعبة أمام الظفرة الذي بدأ الدوري بشكل جيد وجمع 7 نقاط وضعته في المركز التاسع لكنه تعرض خلال الجولتين الماضيتين للخسارة أمام الوصل والوحدة على التوالي، ويسعى جاهداً لتحقيق الفوز رغم النقص الذي يعاني منه بغياب سلطان السويدي ومحمد سيف للإصابة بقطع الرباط الصليبي، لكن الفريق يسترد جهود إبراهيم سعيد وعبد الرحمن يوسف بعد أن تعافيا من الإصابة بجانب البرازيلي بيدرو الذي أنهى فترة الإيقاف لمباراتين، فيما يبدو شباب الأهلي في وضع بدني ومعنوي جيد بسبب النتائج التي ظل يحققها وآخرها فوزه على عجمان واضعاً في رصيده 13 نقطة بالترتيب الثاني.



العودة للانتصارات



من جانبه أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة جاهزية فريقه للقاء، وقال: خسرنا في آخر مباراتين ويجب أن نوقف النتائج السلبية أمام شباب الأهلي، مهمة فريقي صعبة لكن الأصعب تلقي خسارة جديدة، علينا أن نقاتل بكل قوة حتى نعود إلى سكة الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب الدوري.



واعترف رازوفيتش بتأثير الإصابات على فريقه والتي جعلته، حسب قوله، يغير في طريقة وخطة اللعب خلال المباريات الأخيرة وأضاف: الطبيعي أن يكون هناك تغيير في طريقة لعبنا أو حتى المستوى العام لأن أي فريق يفقد مجموعة كبيرة من لاعبيه لا يستطيع أن يؤدي بمستواه الحقيقي، لكننا على ثقة أيضاً بأن اللاعبين قادرون على الظهور الجيد. وتمنى مدرب الظفرة أن ينجح لاعبوه في تحقيق التفوق على شباب الأهلي وقال: سيكون رائعاً فوزنا بالنقاط الثلاث خصوصاً أن منافسنا فريق كبير، سننتظر لنرى النتيجة في الملعب ونتمنى أن تكون من نصيبنا.



وعلى الطرف الآخر يدخل شباب الأهلي المباراة وفي رصيده 13 نقطة، ويحتل بها المركز الثاني في ترتيب الدوري، ولديه طموح قوي باقتناص النقاط الثلاث اليوم، لمواصلة الضغط على المتصدر، على أمل تعثر الشارقة وفقدانه للنقاط في الجولات المقبلة.



معالجة



أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، أهمية المباراة، التي يواجه من خلالها فريقه واحداً من الفرق المميزة في دوري الخليج العربي كما يصف الظفرة، مشيراً إلى أن الظفرة قدم مستويات جيدة في الجولات السابقة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع كل المباريات بالجدية المطلوبة للوصول إلى النتائج المنشودة.



وأضاف أن الفريق تم تحضيره بشكل جيد، مطالباً بضرورة التركيز في مواجهة الظفرة، مبيناً أن الفريق يبحث عن النقاط الثلاث، وأن الجهاز الفني يسعى دائماً لمعالجة السلبيات ومواصلة العمل على تطوير المستوى، متمنياً أن يعود الفريق بنتيجة إيجابية من معقل الظفرة، وكشف عن أن مباريات شباب الأهلي والظفرة تتسم دائماً بالقوة والندية.



وبين أن الفريقين تقابلا عدة مرات في الموسم الماضي، مضيفاً أن التفاصيل الصغيرة هي التي تتحكم في مسار مثل هذه المباريات، وأشار إلى أن تركيزه في الوقت الحالي منصب على فريقه، مبيناً أن الأهم بالنسبة له هو فريقه، وأنه لا يهتم بنتائج بقية المنافسين.



عودة

يوسف جابر: عيون شباب الأهلي على الدرع



أوضح يوسف جابر لاعب شباب الأهلي، أن فريقه يبحث عن النقاط الثلاث عندما يواجه الظفرة اليوم، في إطار الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، وأشار إلى أن فريقه تنتظره مواجهة قوية، خصوصاً وأن الظفرة من الفرق القوية على أرضها. وأكد جابر جاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء، وأهمية العودة إلى دبي بالفوز، ليواصل الفريق ضغطه على المتصدر لترتيب الدوري، مشيراً إلى أن شباب الأهلي، من الفرق التي تضع عينيها على جميع البطولات التي تشارك فيها، والدوري يبقى من أهم البطولات التي يسعى «فرسان دبي» للتتويج بدرعه.



فيما أعرب يوسف جابر، عن سعادته بالعودة إلى المنتخب الوطني بعد ثماني سنوات من عدم الاستدعاء لصفوف «الأبيض»، مؤكداً حرصه على تقديم كل ما يملك من أجل رفع راية الإمارات. دبي - البيان الرياضي