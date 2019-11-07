الجزيرة والشارقة.. حوار الكبار

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله، أبوظبي - محمد محسن

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تترقب الجماهير مواجهة قوية تجمع الجزيرة والشارقة اليوم في 8.45 دقيقة، على استاد محمد بن زايد في إطار مباريات الجولة السابعة لدوري الخليج العربي.



المباراة بمثابة حوار كروي يجمع المتصدر بـ16 نقطة وحامل لقب الموسم الماضي، و«فخر أبوظبي» الطامح في تحسين ترتيب في المربع الذهبي والذي يأتي رابعاً بـ11 نقطة.



من جانبه، قال مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة إنه يتوقع قمة مثيرة تجمع بين فريقين كبيرين، على غرار مواجهة العين، وهذه المواجهة ستكون جماهيرية مما يلقي عليها بمزيد من الإثارة الكروية. وأوضح كايزر: هو لقاء الكبار، الشارقة متصدر للدوري ولم يخسر طيلة الجولات الست الماضية، ولديه نجوم كبار في الهجوم خصوصاً، إيغور كورنادو، كما يمتلك دفاعاً منظماً، في الوقت نفسه يمتلك «فخر أبوظبي» الهداف التاريخي للجزيرة علي مبخوت، وصانعي اللعب عمر عبد الرحمن، وخلفان مبارك، بجانب خط دفاع قوي وصلب.



وعن جاهزية فريقه قال: التحضيرات تسير بشكل جيد وجاهزون بدنياً وذهنياً سنفتقد خدمات لاعب الوسط عامر عبد الرحمن، بالإضافة إلى استمرار غياب كينو حتى انتهاء الاستحقاقات الدولية، بعدها سينخرط في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، كما يفتقد الفريق الحارس عبد الرحمن العامري الذي يعاني من بعض الآلام.



صدارة



في المقابل يتطلع فريق الشارقة إلى الحفاظ على الصدارة التي يحتلها حالياً برصيد 16 نقطة، ويدخل المواجهة مكتمل الصفوف، حيث تتعدد الخيارات أمام مدرب الفريق عبد العزيز العنبري الذي أكد على أهمية المواجهة وتحقيق نتيجة إيجابية.



وقال العنبري: ندخل المواجهة بصفوف مكتملة وندرك أهمية اللقاء، ونسعى إلى الظهور بشكل جيد وإن كنا قدمنا مردوداً طيباً أمام حتا والفجيرة، حيث امتلك الفريق روح الإصرار والعزيمة وثقافة الفوز. وأضاف: نحن محظوظون بوجود عمر عبد الرحمن «عموري» وإيغور، ونتوقع مباراة قمة ونتمنى أن يستمتع بها الجمهور، وسعداء بعودة «عموري» لدورينا هو لاعب مهم بالنسبة للجزيرة والمنتخب، ونتمنى لإيغور الاستمرار في انطلاقته القوية، قمنا باستعدادات جيدة فلا توجد مباراة سهلة، والجميع يعرف مستوى الجزيرة الذي يمتلك كوكبة من اللاعبين المواطنين والأجانب المميزين.



ثقة

عبد الله غانم: دفاعنا جاهز للمواجهة



أكد عبد الله غانم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، أن خط دفاع فريق الشارقة في أتم الجاهزية للذود عن عرين حامل اللقب، مشيراً إلى جاهزيته برفقة زميله شاهين عبد الرحمن لسد الثغرات أمام مهاجمي الجزيرة علي مبخوت وعمر عبد الرحمن «عموري»، مشيراً إلى أنهما من اللاعبين المميزين.



وقال غانم: ندرك أهمية المباراة وصعوبتها على كلا الفريقين، حيث يتطلعان إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تمكن الشارقة من الحفاظ على صدارة الدوري، وفي المقابل فإن الجزيرة يأمل في جمع المزيد من النقاط والاقتراب أكثر من الصدارة.



وأضاف: سنبذل قصارى جهدنا طوال التسعين دقيقة، ونسعى للعودة من العاصمة أبوظبي بنتيجة إيجابية تتمثل في حصد الثلاث نقاط وزيادة غلتنا من النقاط، ورسم البسمة على جمهور نادي الشارقة. الشارقة - البيان الرياضي

تأهب

خليفة الحمادي: الفوز هدفنا الأول



قال خليفة الحمادي المدافع الدولي في الجزيرة، إن الفريق يتأهب لخوض مباراة أخرى قوية بعد ديربي العين في الجولة الماضية، وإن فريقه أنهى التحضيرات بشكل إيجابي، والهدف الأول تحقيق الفوز، وإهداؤه إلى الجماهير، وأيضاً تحسين الترتيب. وأضاف: الشارقة فريق قوي، ويضم خط هجوم متميزاً، في المقابل، لدينا خط دفاع صلب، يستطيع إيقاف مغامرات هجومه، بالإضافة إلى صانعي ألعاب، وأيضاً مهاجمين، والأهم من ذلك اللعب بروح الفريق الواحد.



وعن انسجامه مع المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، قال: لعبنا سوياً 6 مباريات، بالإضافة إلى التدريبات، هو لاعب جيد وذكي، والجميع يعمل من أجل خدمة الفريق، وتقديم الأفضل، في الوقت نفسه، نفى أي ضغوطات على الفريق، أو التفكير الزائد في المنافسة، والهدف لعب كل مباراة على حدة، وحصد النقاط. أبوظبي - البيان الرياضي