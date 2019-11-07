النصر وكلباء.. مواصلة الانتصارات

المصدر: كلباء - محمد فضل

يستضيف النصر نظيره اتحاد كلباء الساعة الثامنة و45 دقيقة من مساء اليوم على استاد آل مكتوم لحساب الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، في مباراة مهمّة سيحقق فيها الفائز قفزة عملاقة في جدول الترتيب، حيث ستمكن النقاط الثلاث العميد من تشديد الملاحقة على المركز الثاني الذي يبتعد عنه بفارق 3 نقاط فقط، بينما سينجح «النمور» في حال تحقيق الفوز من القفز من المركز 11 حالياً إلى وسط الجدول مستكملاً ما بدأه الجولة الماضية من الفوز على بني ياس، لذا سيحاول كل منهما استغلال هذه الفرصة للزحف نحو المقدمة.



تشكيلة



ويدخل النصر المباراة وهو منتشٍ بـ3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأخيرة حققها على حساب أندية الوحدة وشباب الأهلي وخورفكان، تحت قيادة مدربه الجديد الكرواتي يورتشيتش كرونوسلاف الذي يطمح إلى مواصلة النتائج الإيجابية والاقتراب أكثر ما يمكن إلى المراكز المتقدمة.



وتسجل تشكيلة العميد عودة طارق أحمد الذي استوفى عقوبة الإيقاف، ليشكل إلى جانب التشيلي استيبان بافيز وجاسم يعقوب ثلاثي خط الوسط، فيما لن يطرأ أي تغيير على تشكيلة الفريق مقارنة بالمباريات السابقة.



عناصر



من جهته، اعترف المدرب كرونو أن مهمة النصر لن تكون سهلة أمام اتحاد كلباء الذي وصفه بالفريق الجيد والممتع في أدائه نظراً لامتلاكه عناصر قوية وخاصة اللاعبين الأجانب، متوقعاً أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة بين الفريقين.

وأكد كرونو أنه من الخطأ الاعتقاد أن فريقه سيكون في طريق مفتوح لتحقيق الفوز، مشيراً إلى أن النصر سيخوض أصعب مباراة وعلى لاعبيه عدم استسهال المهمة ومواصلة اللعب بروح قتالية والعزيمة نفسها التي أظهروها في المباريات السابقة، ويحتل النصر المركز الخامس في الجدول بـ10 نقاط بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية ، فيما يحتل اتحاد كلباء المركز الحادي عشر بـ6 نقاط.



على الطرف الآخر، يدخل كلباء مباراة النصر بنشوة الفوز على السماوي في الجولة الماضية، وسط معنويات عالية، ويسعى الجهاز الفني إلى إحراج العميد على ملعبه والعودة من دبي بالعلامة الكاملة، وسيخوض الأورغوياني داسيلفا مدرب كلباء المباراة بصفوف مكتملة، ولا يوجد ما يعكر صفو الجهاز الفني من غيابات بسبب الإيقاف أو إصابات وسط اللاعبين.

ويحتل اتحاد كلباء المركز العاشر برصيد 6 نقاط مناصفة مع بني ياس والفجيرة.



مشاركة



بدوره أقر الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء بصعوبة مواجهة ملعب آل مكتوم، لكنه عبّر عن ثقته في لاعبي فريقه، لافتاً إلى الجاهزية المطلقة لنمور كلباء وحرصهم في الوقت نفسه على المشاركة في اللقاء، وأشار داسيلفا إلى أنه لا تفكير في قلعة كلباء بغير الانتصار، مؤكداً رغبته الكبيرة في العودة من ملعب النصر بالنقاط الثلاث مع كامل الاحترام لأصحاب الأرض والجمهور، لافتاً إلى أن الفوز حق مشروع لكل فريق، مشيراً إلى أن الحالة المعنوية وسط لاعبي فريقه تبدو عالية عقب تحقيق الفوز الثاني في المسابقة على بني ياس والوصول إلى 6 نقاط.