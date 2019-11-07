4 مباريات في جولة «فك الارتباط»

المصدر: دبي - العوضي النمر

تشهد منافسات دوري الخليج العربي إقامة 4 مباريات تحت شعار « فك الارتباط»، في انطلاقة الجولة السابعة ما بين المنافسة على القمة أو التواجد في المنطقة الدافئة، حيث يستضيف الظفرة التاسع برصيد 7 نقاط شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ويشهد ملعب الشامخة مواجهة صعبة بين بني ياس العاشر برصيد 6 نقاط مع العين الثالث برصيد 13 نقطة، ويستضيف النصر صاحب المركز الخامس برصيد 10 نقاط اتحاد كلباء الذي يحتل المركز الحادي عشر بـ 6 نقاط، وتتجه كل الأنظار إلى لقاء الأسبوع، والذي يجمع الجزيرة رابع الترتيب برصيد 11 نقطة مع الشارقة حامل اللقب والمتصدر برصيد 16 نقطة.

وتختتم المباريات غداً بلقاء الفجيرة مع حتا، وعجمان مع خورفكان، والوحدة مع النصر.

مباريات اليوم تتسم بالقوة والإثارة نظراً لتقارب النقاط بين الفرق، لذلك فأدق وصف للجولة هو جولة فك الارتباط بين الفرق المتساوية في عدد النقاط، ويكفي القول إن شباب الأهلي والعين متساويان في رصيد 13 نقطة، وعجمان والوصل والظفرة متساويان في رصيد 7 نقاط، وبني ياس وكلباء والفجيرة لدى كل منها 6 نقاط، ويهم كل فريق تحقيق الفوز من أجل فض تلك الشراكة، والتقدم خطوة نحو تحقيق الهدف.

وهناك تطلع لتحقيق 3 أهداف خلال هذه الجولة، أولاً استمرار المنافسة القوية، و ثانياً ظهور الحكام بمستوى طيب يعوض تعدد أخطاء الجولات الماضية، وثالثا زيادة الحضور الجماهيري.