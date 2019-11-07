بني ياس والعين.. عودة الروح

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يستقبل بني ياس على ملعبه في الشامخة عند السادسة مساء اليوم، ضيفه العين بشعار عودة الروح وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من دورينا، في مباراة يدخلها الفريقان بخيار الفوز فقط بعد أن تعثر صاحب الأرض في الجولة الماضية بالخسارة أمام مضيفه اتحاد كلباء، فيما تعادل الفريق الضيف على ملعبه أمام الجزيرة، ويلعب السماوي بدافع العودة إلى الانتصارات والمحافظة على نتائجه الإيجابية التي ظل يحققها وسط جماهيره، والعين بدافع مواصلة الانتصارات وبلوغ صدارة الترتيب في منافسة يخوضها لأجل التتويج بلقبها.

واستعد الفريقان للقاء بتدريبات قوية ووضعا اللمسات الأخيرة وسط إصرار على تحقيق الانتصار، ويفقد السماوي في المباراة نجميه فواز عوانة وسهيل النوبي للإيقاف بالبطاقة الحمراء، وقبل لقاء اليوم يضع بني ياس 6 نقاط في رصيده بالمركز العاشر فيما يمتلك الزعيم 13 نقطة بالترتيب الثالث.



ثقة



من جانبه وصف الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس اللقاء بالصعب، ذاكرا أن المباراة ضد أحد أفضل فرق الدوري، وأضاف: سنخوض تحديا قويا أمام منافس متميز، لكننا نمتلك الثقة في أنفسنا ونمتلك الشجاعة التي تجعلنا نؤدي بشكل جيد في جميع المباريات، فقط علينا أن ندعم بعضنا البعض في المباراة حتى نجتاز هذه المهمة. وراهن شايفر على أن الفريقين سيقدمان مباراة رائعة ترضي تطلعات الجماهير، وأضاف: نحتاج فقط للحظ حتى نترجم العمل المستمر الذي ظللنا نقوم به في الفترة الماضية إلى فوز يمنحنا النقاط الثلاث.



بدوره يأمل العين في العودة إلى طريق الانتصارات على حساب مضيفه بني ياس اليوم وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في المنافسة على صدارة الترتيب، بعد تعادله في الجولة السابقة سلبيا أمام الجزيرة، بعد مباراة مثيرة للجدل، وأنهى الفريق مناوراته الميدانية بمران أخير أجراه على ملعبه مساء أمس.



وسيفتقد العين في مباراة الليلة مدافعه أحمد شاكر، بعد طرده الأخير أمام الجزيرة، كما سيتواصل غياب أحمد برمان، ومحمد أحمد، وريان يسلم، وعبد الرحمن مزيان، وبالمقابل يعود المدافع إسماعيل أحمد.



جاهزية



من جانبه، أكد الكرواتي إيفان ليكو، مدرب العين، جاهزية فريقه لمواجهة الليلة أمام بني ياس، على ملعب الأخير، وقال إنهم يعرفون من يواجهون، حيث إن المنافس فريق متميز ظل يقدم مردودا قويا خلال المباريات السابقة بغض النظر عن مركزه في الترتيب، وهو يملك في صفوفه لاعبين أقوياء وأصحاب مهارات واضحة خصوصا في المقدمة الهجومية، وأشار إلى أن العين خسر نقطتين في الجولة السابقة بعد التعادل أمام الجزيرة، وسيذهبون من أجل التعويض والعودة من هناك بالنقاط الثلاث.