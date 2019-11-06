البطائح بطلاً لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

توج الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، فريق البطائح بطلا لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات في نسخته الثانية، بعد فوزه على منافسه شباب الأهلي 8-4 مساء الأربعاء، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وجمهور غفير ضاقت به مدرجات المجمع الرياضي بنادي مليحة.

تقدم البطائح بهدفين عبر بدر ابراهيم وبرونو لوسيانو (ق 4 و5) ثم عدل شباب الأهلي النتيجة عبر علي الخمري وعبد الله جمعة (ق 6 و7) وعاد البطائح ليسجل 3 أهداف عبر عبدالكريم جميل (ق 7) واحمد الصالح (ق 11) وبدر إبراهيم (ق 13) ثم قلص شباب الأهلي الفارق عبر راشد عبيد (ق 16) وفلافيو فريج (ق17) لينتهي الشوط الأول لصالح البطائح 5-4.

وأضاف نوفل الطائي في بداية الشوط الثاني هدف سادس للبطائح (ق 21) وصبري جميل هدف سابع (ق 39) والحارس طاهر ناصر هدف ثامن (ق 40).