ريجيكامب: على الوصل مواصلة النتائج الإيجابية

المصدر: دبي – خالد المهيري

أكد مدرب نادي الوصل الروماني لورينت ريجيكامب، أن على " الإمبراطور" مواصلة النتائج الإيجابية التي قدمها خلال مباراتيهما مع الظفرة وحتا ضمن دوري الخليج العربي، خاصة وأن المباراة القادمة مع الوحدة ستكون صعبة، ويجب الاستعداد لذلك، ومعلناً عن عودة النجم البرازيلي فابيو دي ليما إلى الفريق عقب غيابه نتيجة مشاكل عضلية عن مباراة الذهاب ضد فريق اتحاد جدة السعودي ضمن الدور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي انتهت بتأهل الأخير و خروج الوصل من البطولة.

وأضاف قائلاً "نحن نحترم كل بطولة ونلعب للفوز في كافة المباريات ولكن أحيانا علينا اختيار الأفضل في الفريق، وإذا تعرض أي لاعب في الفريق للإصابة علينا إعطائهم فترة للراحة "

وقال لورينت ريجيكامب، "أن ضغط المباريات المحلية أثر على أداء الفريق في مباراة الذهاب في جدة، وعلينا الاستعداد بقوة للمباراة القادمة، ولكن المشكلة هي الإجهاد الذي أصاب الفريق لكثرة المباريات "

وأضاف ريجيكامب "إنني لست سعيداً بالخروج من البطولة العربية، وكانت لدينا فرصة، عندما لعبنا الذهاب ولكن الحظ لم يحالفنا، وأيضا في الإياب كانت لدينا فرصة للتأهل ونتيجة بعض الأخطاء التحكيمية فقدنا فرصة التأهل، أعتقد باننا في أي بطولة علينا الدفاع عن اسم الفريق ، وحاولنا الفوز ولكن كرة القدم حالها مختلف، علينا نسيان الخسارة والتركيز على الموسم المحلي ".

واكد ريجيكامب، بأنه هناك فرق بين مباراتهم مع حتا و المباراة التي لعبوها ضد اتحاد جدة، وموضحاً بان الظروف و الإجهاد تسببت بالخسارة في البطولة العربية، خاصة المشاكل العضلية التي أصابت فابيو دي ليما و ويلتون سواريز ، ومضيفاً بانهم لا يحبون الخسارة، ولكن في بعض الأحيان تكون محاولة السيطرة عليها، و للآسف الشديد اتحاد جدة رفض تغيير موعد اللقاء .

وعن الرضا الجماهيري عن أداء الوصل، قال ريجيكامب" اننا دائما نحاول شرح مشاكلنا إلى الإعلام، نحن لا نحب الأعذار، ولكن أرغب أن أخبر الجماهير بما يدور في الفريق، لكي يعرفوا ما نقوم به، وعدم حبنا للخسارة، لدينا 12 لاعبا يلعبون في الفريق الرديف وهي فرصة لهم لكي يتطوروا ، ولكن على الجماهير أن تعلم بان هؤلاء اللاعبين يحتاجون إلى الوقت و الخبرة ، لا نستطيع تطوير اللاعبين إذا لم يشاركوا في المباريات الرسمية، ومن خلال التمارين لا أحد يستطيع أن يكون لاعباً ، عليهم التمرن جيداً ولكن في الوقت ذاته عليهم المشاركة في المباريات الرسمية، لذا أحب أعرف الجماهير ما هي استراتيجيتنا ، و أنا أتفهم عدم رضاهم بالنتائج، ولكننا نقوم بكل ما لدينا لتحقيق النتائج الإيجابية ".