جوران: الحذر شعار خورفكان أمام عجمان

المصدر: خورفكان-محمد فضل

دعا الصربي جوران مدرب خورفكان لاعبي فريقه إلى ضرورة الحذر والتركيز خلال مباراة عجمان التي تقام يوم بعد غد الجمعة بالملعب البرتقالي

لافتاً إلى أن عدم الفوز في المباريات الماضية بدوري الخليج العربي يجب أن يمثل دافعاً قوياً للاعبين لحصد العلامة الكاملة الأولى أمام فريق جيد يسعى لذات الهدف، وأشار جوران إلى أن الإعداد الذي سبق المباراة سار كما هو مخطط له وبالمستوى المطلوب في ظل الرغبة القوية للاعبين بإظهار المردود الجيد الذي يمنحهم الفرصة لتعويض النتائج الماضية في المنافسة.

وأكد جوران أن المهم في هذه المرحلة التركيز الجيد ومضاعفة الجهود للوصول إلى التطلعات المرجوة في المنافسة خصوصاً أن المستوى الفني في مباراتي بني ياس والنصر كان جيداً رغم أن التوفيق لم يحالفهم سوى بحصد نقطة وحيدة من التعادل أمام بني ياس مقابل الخسارة من النصر.