اتحاد الكرة يُدشن تقنية خط التسلل في الأسبوع السابع لدوري الخليج العربي

المصدر: وام

يُدشن اتحاد الإمارات لكرة القدم بدءاً من مباريات الأسبوع السابع لدوري الخليج العربي تقنية خط التسلل مع تقنية الفيديو (VAR) حيث تعمل هذه التقنية بنظام الخطوط الأفقية التي تُساعد الحكم المساعد على تحديد حالات التسلل بصورة دقيقة.

وقام وفد من لجنة وإدارة الحكام ورابطة دوري المحترفين والشركة المنفذة للتقنية بزيارات ميدانية لجميع الملاعب التي تستضيف مباريات دوري الخليج العربي، وتجهيز كل المتطلبات الفنية الخاصة بالتقنية الجديدة التي تعتبر من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التحكيم على مستوى العالم .

وحرصت إدارة الحكام على عقد ورشة عمل خاصة بالتقنية الجديدة على مدار يومين بحضور كافة الحكام المعنيين بتطبيق تقنية (VAR) وتقنية خط التسلل، حيث تناولت الورشة التي أشرفت عليها إدارة الحكام بالاتحاد والشركة المنفذة كافة الجوانب الخاصة بالتقنية إلى جانب تدريبات وتطبيقات عملية من خلال وضع الخطوط الخاصة بكشف التسلسل في الأماكن الصحيحة على الجهاز الخاص بالحكم المساعد .

و ساعد الاستيعاب السريع لجميع الحكام لهذه التقنية على البدء بتطبيقها بالشكل الأمثل

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي اتحاد الكرة نحو تطوير منظومة التحكيم في الإمارات ، بالإضافة إلى الارتقاء بالقرارات التحكيمية الخاصة بتقنية الحكم المساعد (VAR) للوصول إلى أعلى درجات الدقة في اتخاذ القرارات التحكيمية .