الإمارات تحقق فوزاً ثميناً عـلى إيطاليا في "شاطئيـة القارات"

المصدر: دبي-عدنان الغـربي

حقق منتخبنا الوطني فوزا ثمينا على نظيره الإيطالي (6-4) مساء اليوم، في بطولة كأس القارات لكرة قدم الشاطئية التي ينظمّها مجلس دبي الرياضي من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات وإيطاليا واسبانيا واليابان وروسيا وايران والمكسيك ومصر .

وارتقى منتخبنا الوطني إلى المركز الثالث برصيد نقطتين في المجموعة الأولى، التي تصدرها المنتخب الاسباني بـ4 نقاط عقب فوزه بنتيجة 3-2 على اليابان، صاحب المركز الثاني بـ3 نقاط.

وستحسم الجولة الثالثة التي تقام غدا، صاحبي المركزين الـأول والثاني اللذين سيتأهلان إلى المربع الذهبي، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع اليابان وتواجه اسبانيا إيطاليا، فيما يلتقي لحساب المجموعة الثانية مصر مع المكسيك ويجمع لقاء القمة روسيا مع إيران.