كونتيس: مباراة الفجيرة أمام فريق منافس

المصدر: حتا-علي الظاهري

أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، أن مواجهة الفجيرة التي تقام بعد غد لحساب الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، تعبر مباراة بـ 6 نقاط كون المواجهة تجمعهم بمنافس يتقاسم الأهداف والطموحات مع حتا.

وأشاد كريستوس خلال مؤتمره الصحفي اليوم ، بنسبة الاستحواذ العالية لحتا أمام فرق كبيرة في الجولات الثلاث الماضية أمام العين والشارقة والوصل.

وعن تعرض الفريق لضغوطات بعد تراجعه إلى المركز 13 قبل الأخير في جدول الترتيب العام، قال كونتيس أن الحالة تعتبر طبيعية والأهم توظيف هذه الضغوطات بصورة إيجابية مما يساعد في عملية التركيز بشكل أكبر خلال اللقاء المقبل أمام الفجيرة .